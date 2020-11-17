Adıyaman’da, otomobilin arkadan çarptığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite kavşağı yakınlarında yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şevket Yıldırım idaresindeki 71 AF 412 plakalı traktöre, aynı istikamete gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 02 FC 233 plakalı Renault marka otomobil arkadan çarpmış, traktör ile otomobil yolun ortasına devrilmişti. Kazada traktör sürücüsü Şevket Yıldırım ile otomobil sürücüsü Hüseyin B. yaralanmış, her iki sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsü Şevket Yıldırım, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.