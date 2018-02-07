Kaza, Atatürk Bulvarı Hocaömer mahallesinde meydana geldi.
Mehmet Z. yönetimindeki 27 Z 9625 plakalı kamyonet, Ahmet S. idaresindeki 02 AY 516 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak orta refujdeki direğe çarparak durdu. Kazada otomobil içinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak : PHA
Muhabir: Adıyaman Haber