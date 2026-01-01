Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sosyal dayanışmaya örnek bir davranış sergilendi. Kar nedeniyle yolların kapanması ve vatandaşların evlerinden çıkmakta zorlanması üzerine Aktaşlar Lokantası sahibi Mustafa Aktaş, harekete geçti.

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan Aktaş, Kahta'daki TOKİ 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap konutlarında yaşayan vatandaşlara ekmek ve simit dağıtımı yaptı. Özellikle TOKİ 1. Etap'ta fırın ve market bulunmaması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçildi.

Vatandaşların temel gıda ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirten Mustafa Aktaş, 'Aktaş TOKİ 1. Etap'ta fırın ve market olmadığını öğrendik. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza ekmek ve simit dağıttık' dedi.

Yapılan destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden TOKİ sakinleri, duyarlı davranışından dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak : PERRE