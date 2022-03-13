Kahramanmaraş’ta Mehmet Akif konuşuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlı yazar Fatih Akbaba, kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek ve İstiklal Marşı’ adlı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Usta Yazar Fatih Akbaba, etkileyici anlatımı ve bahsettiği konularla seyirciden alkış aldı. Söyleşi etkinliği sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Fatih Akbaba’ya teşekkür ederek çiçek hediye etti.

"Davasında sebat eden, kararlı ve duru"

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğinde konuşan Akbaba, “Konu Mehmet Akif olunca elbette hepimizin söyleyecek bir şeyi muhakkak vardır. Mehmet Akif, 20 Aralık 1873 yılında dünyaya geldi. Türkiye’de 20-27 Aralık Mehmet Akif’i Anma Haftası olarak kutlanıyor. Çünkü 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık vefat günü. Akif ismi o kadar anlamlı bir şekilde onun 63 yıllık yaşamına yerleşmiş ki kelime anlamıyla davasında sebat eden, kararlı, arı, duru, pak demektir. İşte 63 yıllık yaşamın da özeti tam olarak buydu” ifadelerini kullandı.

"Akif hiçbir masalını yarım bırakmamıştır"

Mehmet Akif Ersoy’u anlamak ve anlaşabilmek için önce onun çocukluğunu bilmek gerektiğinin altını çizen Akbaba, “Mehmet Akif’in en önemli ayrıntılarından birisi de güzel bir aileye sahip olmasıydı. Mehmet Akif gibi bir evlada sahip olmak için onun annesi gibi anne, babası gibi baba olabilmek gerekiyor. Annesi Mehmet Akif’e Allah Resulünün ve Kur’an aşkını öğretmiş. Batının ilmini ve fennini mutlaka okumalısın diyen kişi de bir müderris olan babasıydı. Mehmet Akif çocukluğunda dahi ne istediğini bilen, kararlı ve her zaman hayallerinin peşinde koşan birisiydi. Henüz 4 buçuk yaşında iken bakıcısı gece onu masal okuyarak uyuturmuş. Bir gün bakıcısı masal okurken uyuyakalıyor. Mehmet Akif bakıcısını uyandırıyor ve bir daha benim masalımı yarım bırakma diye ikaz ekiyor. İşte Mehmet Akif, hiçbir masalını yarım bırakmamış bir insan. Mehmet Akif, bizlere öyle misyonlar bıraktı ki ümit ve kararlılık onların başında geliyor. Yeise düşmeyin, vefalı, dürüş ve kadirşinas olun der her defasında” dedi.

"Mirasa sahip çıkmalıyız"

Tarihimize damga vuran şahsiyetleri anlamanın ve anlatmanın önemini vurgulayan Fatih Akbaba, “Bugün Akif’in şiirleri anlaşılmıyorsa, Safahat okunmuyorsa bu gençlerimizin değil biz büyüklerin suçu. Avrupa’da bir ressamın, piyanistin, şairin bir hafta bile kaldığı ev müze haline gelirken, 1936 yılında vefat eden Mehmet Akif’in vefat ettiği apartman dairesi ancak 2019 yılında müze haline getirildi. Aradan yıllar geçmesine rağmen ancak 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edildi. Bizlerin tarihimizdeki böylesine önemli şahsiyetlerin miraslarına daha iyi sahip çıkmamız ve gelecek nesillere aktararak yokluğa terk etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: PHA