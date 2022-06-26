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Kahramanmaraş’ta Buray rüzgârı esti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ünlü pop sanatçısı Buray, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar adeta akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte müzikseverler de sanatçı Buray’a hep bir ağızdan eşlik etti.

26 Haziran 2022 Pazar 12:20
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Kahramanmaraş’ta Buray rüzgârı esti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ünlü pop sanatçısı Buray, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe müzikseverler adeta akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar da sevilen sanatçı Buray’a hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde kendi şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş’tan Ah Yalan Dünya, İbrahim Tatlıses’ten Leylim Ley ve Barış Manço’dan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçalarını da seslendiren Buray, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Âşık Mahzuni Şerif’ten İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım parçasını seslendiren Buray’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de eşlik etti. Başkan Hayrettin Güngör, sevilen sanatçı Buray’a teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.
"Etkinliklerimiz devam edecek"
Konser etkinliğinde konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine çok önem veriyoruz. Bu noktada da çeşitli etkinliklerimizi Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün de Gençlik Meclisi’mizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz konser etkinliğinde Buray’ı hemşehrilerimizle buluşturduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gençlerimiz bizim için son derece önemli. Önümüzdeki süreçte de gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.  

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 26.06.2022 12:34
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