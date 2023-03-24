AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 03.39 aynı anda merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun lçesinde saat 4,7, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ise 3,7 büyüklüğünde eş zamanlı iki ayrı deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntılardan Kahramanmaraş'taki deprem yerin 7,34 kilometre derinliğinde, Hatay'daki deprem ise 7,57 kilometre derinliğinde yaşandı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1639065870856224768

An itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı öğrenilirken, her iki bölgede de AFAD ekiplerince saha tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, dün de öğle saatlerinde aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde artçı deprem kaydedilmişti.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1639069157680648193