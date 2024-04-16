Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.ANKARA (İGFA) - Yılın 4. kabine toplantısı BUGÜN (16 Nisan Salı) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimleri toplantının öncelikli gündem maddelerinden olacak. Kabine toplantısında enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele de ele alınacak.

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmede de bulunulacak.

Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacağı ve Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan TRT Haber'in aktardığı habere göre Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek.

Öğretmen atamaları da yine bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor.