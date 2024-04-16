Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan'ın aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA