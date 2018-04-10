Olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sıvacı ustası Hasan Eroğlu (54), 5 katlı inşaatın 5'inci katında sıva yaptığı esnada dengesini kaybederek yere düştü.

Yere düştüğünü gören arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Eroğlu'nun olay yerinde öldüğünü sapladı.

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Eroğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından inşaat sahibi Nevzat T, ortağı Hasan T, İş Güvenliği Uzmanı Sevgi Ö. ile taşeron Necmi E. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.