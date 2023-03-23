"Birlikte Türkiye'yiz" sloganıyla başlatılan kampanyada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için ortaya konulan mücadeleye ve yapılan çalışmalara dikkat çekiliyor, asrın felaketi karşısında devletin ve milletin topyekun ortaya koyduğu dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir kamu spotu da yayımlandı.

Depremin büyüklüğü, arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri, devletin, STK'lerin ve gönüllülerin dayanışma görüntülerinin paylaşıldığı kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"En zor günümüzde omuz omuza verdik. Ben, sen yok, biz varız dedik. Beraber ağladık, beraber güldük. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Ülkemize olan sevdamız ile yaşadık biz. Sarıp sarmalayan sıcacık bir yuvayız biz. Kalbimize yazmışız, ay ve yıldızı. Biz yüzyıllarız, binyıllarız, yarınlarız. Biz Türkiye'yiz."

https://youtu.be/H4U4XgrEB3Q

"DAYANIŞMA RUHUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, 6 Şubat'ta, 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yıkıma ve acıya yol açtığını belirtti. Asrın felaketinin ilk anından itibaren devletin ve milletin tek yürek hareket ettiğini vurgulayan Altun, ortaya konulan dayanışma ruhunu daha da güçlendireceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin bu acı günleri geride bırakarak, yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı bir an önce konutlarına kavuşturmak, bölgeyi yeniden inşa ve ihya etmek için biz de var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız" mesajı verdi.