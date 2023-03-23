Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinleri tüketmenin ağız kokusunu önleyebileceğini belirtti.

"Ağız kokusu diş, diş eti ve mide rahatsızlıklarından dolayı oluşur” diyen Dr. Çetin, ağız kokusunu önlemeye yönelik tavsiyelerini şöyle sıraladı: