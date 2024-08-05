6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman’da, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin bir an önce ayağa kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin tüm birimlerinde tasarruf odaklı bir yaklaşım benimsenmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanındaki hurda konteynerleri geri dönüştürerek hem kaynak israfının önüne geçti hem de kâr elde etti.

Koneynerler geri dönüşümle hayat buluyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, geri dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Şehir genelinde yaklaşık 1500 konteynerin bulunduğunu ve zamanla bu konteynerlerin yıprandığını belirten Batur, geri dönüşümle konteynerlerin tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

Söz konusu projenin, deprem sonrası kalkınma için büyük önem taşıdığını vurgulayan Batur, “Burası deprem bölgesi; şehrimiz çok kayıplar verdi ve belediyemizin kaynakları da yetersiz. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği ilk gün verdiği talimatıyla, her birimimizde kaynakları tasarruflu kullanmaya başladık. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geri dönüşüm kapsamında hurdaya ayrılan konteynerleri atölyemize getirerek tamirat ve onarımını yapıyoruz, tekrar kullanıma kazandırıyoruz.” dedi.

Yılda yaklaşık 14 milyon tl tasarruf sağlanacak

Söz konusu projeyle yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf sağlamayı öngördüklerini belirten Batur, “Günlük ortalama 100 konteynerimizi atölyemize getirip tamirlerini yapıyoruz, boyuyoruz. Sabah erken saatlerde sahada boyama işlemleri yapılıyor, atölyede de tamirat ve tadilat işleri yapılıyor. Yaptığımız işlemlerle 1 yılda ortalama 1 buçuk - 2 milyon TL'ye mâl olacak. Bu şekilde 1 yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf elde etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi, kaynak israfını önlemek ve ekonomik kazanç sağlamak amacıyla attığı bu adımla dikkat çekiyor. Hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir örnek teşkil eden bu proje, belediyenin deprem sonrası toparlanma sürecinde yaşam kalitesini artırma hedeflerine de katkı sağlıyor.

Kaynak : PHA