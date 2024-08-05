Pazar gününü değerlendiren bazı Adıyamanlılar piknik alanlarına giderken, diğerleri gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Ancak birçok kişi serinliği dondurmada buldu ve dondurmacılara akın etti.

Çarşıda aileleriyle dolaşan Adıyamanlılar, serinlemek için dondurmayı tercih etti. Bu durum, pastane esnafının yüzünü güldürdü. Artan dondurma talebi, Adıyaman’da dondurma piyasasındaki durumu merak konusu yaptı. Perre Haber Ajansı muhabiri, bu sorunun cevabını Adıyaman’ın en ünlü dondurmacılarından biri olan Maraş Pastanesi'nin ustası Zekeriya Kartal’dan aldı.

Zekeriya Usta, sıcak havaların dondurma talebini artırdığını belirterek şunları söyledi: “Havalar çok sıcak. Belki Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en sıcak yerlerinden bir tanesi. Şu an gece ve gündüz dondurmaya talep oldukça yoğun. Özellikle geceleri sıra bile oluşuyor. Bazen yetiştiremediğimiz anlar oluyor. Dondurmamızın kalitesi, glikoz kullanmamamız, meyveli dondurmalarda gerçek meyve kullanmamız ve malzemenin her zaman birinci sınıf olması talebi artırıyor.”

Zekeriya Usta, dondurmalarının sadece Adıyaman’da değil, ülke genelinde ve yurtdışında da talep gördüğünü belirterek, “İl dışına gönderdiğimiz dondurmalarımız mevcut. Almanya’ya kadar tatlı ve dondurma gönderdik. İstanbul, Ankara ve Maraş’a da dondurma gönderiyoruz. Kendi üretim alanımızda ürettiğimiz dondurmalar Ordu ve Giresun gibi illerde de satılıyor. Türkiye’nin hemen hemen yüzde 30-40’ına hâkim durumdayız. Dondurma ve tatlılarımızın lezzeti ve kalitesi, özellikle glikoz kullanmamamız nedeniyle talep görüyor. Dondurma sağlıklıdır ve doğru üretilen bir dondurma boğaz enfeksiyonu yapmaz. Özellikle damakta eritilerek yenildiğinde harikulade bir lezzet sunar,” ifadelerini kullandı.

Adıyamanlılar, sıcak yaz günlerinde serinlemek için dondurmaya yönelirken, dondurmacılar da artan talepten memnun.

Kaynak : PHA