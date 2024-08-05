Adıyaman Merkez, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan esnaftan bijuteri sahibi Kenan İpekçi dükkanının tam karşısında yapılan yıkım çalışmalarının işyerine verdiği zarara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İki gündür bu yıkım devam ediyor. Daha önce de defalarca söylememize rağmen bir sulama çalışması yapılmadı. Yol trafiğe kapandığı için ister istemez buradaki esnafların hepsini etkiliyor. Çoğu esnaf arkadaş dükkanlarını kapattı. Ben de dün kapattım. Bir zararımız oluyor. Bunu kim karşılayacak? Bunun daha sistemini bir şekilde yıkılsa daha iyi olur bence. En azından gece çalışsalar daha iyi bir şekilde verim alırlar. Bu şekilde kimse mağdur olmaz. Yani bu memlekette işler bayağı bir ağır ilerliyor şu gidişatta.“ ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA