Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası, Genel Başkan İbrahim Halil Gönder’in açılış konuşmasıyla başlayan Hedef Kızılelma Genel Merkez açılış töreni Çalışma sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve çok sayıda STK temsilcisi ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

6 Şubat depremlerinde binası yıkılan ve yeniden toparlanma süreci ve şubeleşme çalışmalarına başlayan Hedef Kızılelma Derneği, genel merkezini Adıyaman’da açtı. Genel Başkan İbrahim Halil Gönder, açılışta yaptığı konuşmasında, derneğin vizyon ve hedeflerini; “İnsanı merkeze alarak Türklüğün unutulmuş medenî vasfı ve büyük medeniyet kabiliyetini gelecek nesillere aktarmak, millî hassasiyetlerimize değer vererek toplum bilincini geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapmak.” şeklinde tanımladı.

Sivil toplum örgütü olarak kültürel, sosyal ve genel konularda toplumu ilgilendiren ve toplumun refahı ve mutluluğu için yol gösterici etkinlikler yapmayı amaçladıklarını kaydeden Gönder, “Güçlü toplumsal duyarlılık için yerelde ve genelde eksik gördüğümüz konularda sivil inisiyatif oluşturarak sorun çözen yol gösteren olmak istiyoruz.” dedi

Gayelerini, geçmişten günümüze milletin vazgeçilmez değeri olan cesaret, kahramanlık, mücadele ruhu olan ‘Alp’ olabilmeyi; gönülleri fetheden adalet, merhamet ve erdemi yaşayan, yaşatan ‘Eren’ olabilmeyi yeni nesillere aktarabilmek şeklinde açıklayan Gönder; inanç ve milli meseleleri hakkıyla yaşayan ve yaşatan bir neslin oluşmasına katkı sunacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA