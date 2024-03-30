Karaköprü Belediyesi Ramazan ayının dolu dolu geçmesi adına ‘Ramazan Şenlikleri’ programlarını sürdürürken, illüzyon gösterisi etkinliği ile özellikle çocuklar çok keyifli anlar yaşadı. Ramazan ayının coşkusunu özellikle çocuklara yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi ‘Ramazan Şenlikleri’ programlarına devam ediyor. Yetişkinlerin ve çocukların iftar sonrası zamanını dolu dolu geçirmesi için düzenlenen çeşitli etkinliklerle özellikle çocuklara keyifli anlar yaşatılıyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte illüzyon gösterisi ile çocuklara birbirinden güzel şovlar sahnelendi. Zaman zaman gösterinin içine dâhil olan çocuklar İllüzyonistin yapmış olduğu oyunlara da yardımcı olarak unutulmaz anlar yaşadılar. İllüzyon gösterisinin yanında etkinlik içerisinde kar şöleni, palyaço ve maskot gösterileri de gerçekleştirilerek çeşitli oyunlarla çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Çocukları ile birlikte etkinliklere katılım gösteren vatandaşlar Karaköprü Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliklerin çocuklar için değerli olduğunu belirterek her etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdiler. Vatandaşlar çocuklar düşünülerek yapılan etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ‘Ramazan Şenlikleri’ kapsamında düzenlediği etkinlikler ücretsiz olarak devam edecek.

Kaynak : PHA