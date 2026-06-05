Görüşmede eğitim alanındaki iş birliği imkanları, Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.
Hayata Destek Derneği Adıyaman İl Temsilciliği Proje Yöneticileri Abdullah Öztoprak ve Hale Younso, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'u makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ile eğitim alanındaki iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmede ayrıca kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.
Ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Hayata Destek Derneği temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak : PERRE