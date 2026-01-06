Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşanan sosyal ve ekonomik zorluklara dikkat çekerek, kentte yeniden inşa sürecinin sadece binalarla değil, güven, ahlak ve dayanışma kültürüyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Asnuk açıklamasında, '6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman yalnızca binalarını değil; güvenini, alışkanlıklarını ve birlikte yaşama ahlakını da yeniden inşa etmeye çalışıyor. Hepimiz zorlandık. Esnaf zorlandı, vatandaş zorlandı, emekçi zorlandı. Bunu inkâr etmiyoruz. Ancak şu gerçeği de unutmamak gerekir: Zorluk, ahlakı askıya alma gerekçesi değildir' ifadelerine yer verdi.

'Şehrin Ruhuna Yakışmayan Uygulamalara Karşı Uyarı'

Son dönemde yaşanan olumsuz örneklere dikkat çeken Asnuk, 'Fahiş fiyat, eksik hizmet, verilen sözlerin tutulmaması ve 'nasıl olsa mecbur' anlayışı, bu şehrin ruhuna yakışmamaktadır. Bu sözler bir suçlama değil, bir uyarı ve vicdani hatırlatmadır' ifadelerini kullandı.

Asnuk, Adıyaman'ın geleneksel şehir kültürüne değinerek, halkın güvene dayalı alışkanlıklarını şöyle anlattı:

'Arabamızı sanayiye gönül rahatlığıyla bırakıp 'Abi yarın işini bitirip teslim ederiz' diyen ustanın sözüne itimat eden, işimizi yaptırdığımızda 'Önce işini bitireyim, parasına sonra bakarız' diyen esnaftan şüphe duymayan, yevmiye ile çalışan emekçinin akşam olduğunda 'Bugün hakkım eksiksiz verilir mi?' kaygısı taşımadığı, bakkala borç yazdırırken 'ayın başında kapatırım' dediğinde kimsenin defteri kapatıp yüzünü çevirmediği, bir ev kiralanırken ya da tadilata girilirken zor zamanlar gözetilip fiyatın ve şartların insafla konuşulduğu, malzeme alınırken 'Bugün paran yoksa yarın getir' denilebilen, usta-çırak ilişkisinde emeğin, sabrın ve hakkın korunduğu bir şehir kültüründen geliyoruz.'

'Güven Zedelenirse Birlik ve Adalet de Zarar Görür'

Açıklamasında, Adıyaman'ın geçmişteki değerlerini hatırlatan Asnuk, 'Adıyaman'ın hafızasında; söz senetti, el sıkışmak imzaydı, helal kazanç en büyük sermayeydi. Bugün bu değerlerin örselenmesi, hepimizi yaralıyor. Çünkü güven zedelendiğinde sadece ticaret değil, ahlakta, adalette ve birlik duygusunda da zarar görüyor' ifadelerine yer verdi.

Asnuğ, depremin ardından kaybedilenin geri getirilemeyeceğini ancak güven ve hasbiliğin yeniden inşa edilebileceğini belirterek, 'Unutulmamalıdır ki; depremde kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama birbirimize olan güveni ve hasbiliği yeniden inşa edebiliriz. Bu şehir ancak böyle ayağa kalkar' ifadelerini kullandı.

'Yeniden İnşa Süreci Ahlakla, Vicdanla ve Merhametle Yürütülmeli'

Açıklamanın kimseyi suçlama amacı taşımadığını vurgulayan Asnuk, 'Bu açıklama; ne bir kesimi hedef alır, ne bir meslek grubunu suçlar, ne de bir kişiyi işaret eder. Bu açıklama, başta kendimize sonra da Adıyaman'ın tamamına yapılan bir çağrıdır. Gelin; yeniden inşa sürecini sadece betonla, demirle değil; ahlakla, vicdanla, merhametle, sözünde durmakla birlikte yürütelim. Çünkü bizler; fırsatları kollayan değil, birbirini kollayan ve gözeten bir şehiriz. Adıyaman'ın buna gücü de var, iradesi de var, vicdanı da var, hafızası da var. Yeter ki birbirimize yeniden güvenmeyi hatırlayalım' ifadelerini kullandı.

Haşim Asnuk'un açıklaması, deprem sonrası Adıyaman'da yeniden güven ve dayanışma kültürünün önemini vurgularken, şehirdeki ahlaki değerlerin korunması ve güçlendirilmesi çağrısı niteliği taşıyor.

Kaynak : PERRE