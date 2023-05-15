Milletvekili Genel Seçimleri’nde hangi parti hangi ilde birinci oldu?

ANKARA (İGFA) – 14 Mayıs Pazar günü Türkiye seçimini yaptı. Heyecanla beklenen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Milletvekili Genel Seçimleri’nde illere göre parti sıralamaları netleşti.

Seçimlere katılım oranı yüzde 89’a kadar çıkarken, AK Parti, 57 ilde, CHP 11 ilde, YSP 13 ilde birinci parti oldu. AK Parti yüzde 35,4; CHP yüzde 25,4; MHP yüzde 10; İyi Parti yüzde 9,80; İyi Parti yüzde 9,8; Yeşil Sol Parti yüzde 8,7; Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy aldı.

AK Parti, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Düzce, Bolu, Ankara (2. ve 3. bölge), Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Sinop, Adana, Kayseri, Yozgat, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Nevşehir, Yalova’da birinci parti oldu.

CHP, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Eskişehir, Ankara’da (1. bölge) birinci parti oldu.

Yeşil Sol Parti ise Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Şırnak, Siirt, Bitlis, Ağrı, Kars, Iğdır, Van ve Hakkâri'de birinci parti oldu.