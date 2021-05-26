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Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Ahmet Y. ve araçta bulanan Mehmet T. (18) ile Hasan Y. (44) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde, Ahmet Y.(33) yönetimindeki 46 AP 659 plakalı hafif ticari kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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