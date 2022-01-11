Yeni mezarlık yolunda ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları bu kez Eski Samsat Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Eski Samsat Caddesi'nin yeni mezarlık kısmında bulunan orta refüje yetişmiş palmiye türleri diktik. İnşallah bu çalışmalarla şehrimiz yemyeşil bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.Cadde sakinleri ve sürücüler ise belediyenin ağaçlandırma çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA