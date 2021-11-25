Yavru Dağ Keçisi koruma altına alındı

Kentte kırsal alanda yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan yavru dağ keçisi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınan yavru dağ keçisi, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.