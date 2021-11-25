Kentte kırsal alanda yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan yavru dağ keçisi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şubesi tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınan yavru dağ keçisi, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.Kaynak: PHA
Yavru Dağ Keçisi koruma altına alındı
Adıyaman'da, vatandaşlar tarafından kırsal alanda bitkin olarak bulunan yavru yaban keçi koruma altına alındı.
25 Kasım 2021 Perşembe 17:02
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