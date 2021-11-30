Vali Mahmut Çuhadar’a özel ziyaret

Adıyaman’daki engelli derneklerin başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Tüm engellilerin 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü’nü kutlarım. Toplumda engellilere yönelik hassasiyetin daha da artması temenni ediyorum” dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edeceklerini belirten Çuhadar, “Sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Mahmut Çuhadar’a teşekkür etti.