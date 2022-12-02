Vali Çuhadar’ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Devlet olarak engelli insanlarımızın sorunlarının çözümünü önceliklerimiz arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden Devletimiz; engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde etkin olarak yer almaları, günlük yaşama engelsizce katılmaları, toplumla bütünleşmeleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları için çok ciddi düzenlemeler yapmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı sağlanmıştır. "dedi.

Engellilerin anneleri ve babaları yeryüzünün en cefakâr ve vefakâr insanları olduğunu belirten Vali Çuhadar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda; başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.

Çünkü biz engelli kardeşlerimizi Hazreti Hatice annemizin dayısı oğlu ve cennetle müjdelenen ilk âmâ (görme engelli) Sahabi olan Abdullah İbni Ümmü Mektum'dan bu yana yeryüzünün melekleri diyoruz. Onlar yürekleri tertemiz, yeryüzünde kötülük mefhumundan izole olan dünyanın en masum insanlarıdır. Engelli kardeşlerimizin anne babaları da yeryüzünün en cefakâr ve vefakâr insanlarıdır. Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim başta olmak üzere tüm engelli bireylerin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim."