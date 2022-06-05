TGF Genel Başkanı Karaca, AGAD Başkanı Aslan’ı ziyaret etti

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan’ı ziyaret etti.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’ya ziyaretinde, Genel Başkan vekili Cafer Esendemir, Genel Başkan yardımcıları Levent Altun, Necmi Işıksal eşlik etti. Başkan Karaca teşkilat ziyaretleri kapsamında AGAD Başkanı İbrahim Aslan’ı ziyaret ederek, mesleğe yönelik görüş alışverişinde bulundu. Mercan Tv stüdyolarını da gezen Genel Başkan Karaca ve beraberindekiler televizyon ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette açıklama TGF Genel Başkanı Karaca, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

AGAD Başkanı Aslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çalışmalarında başarılar diledi.