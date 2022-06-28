Taşçı, görevini devretti

Şırnak İl Müftüsü iken Adıyaman İl Müftülüğüne atanan Mehmet Taştan görevine başladı.

Adıyaman'da 4 yıldır Adıyaman Müftülüğü görevini yürüten ve Adana İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Taşçı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak’tan Adıyaman’a atanan Müftü Mehmet Taştan’a görevini devir etti.

Devir teslim töreninde konuşan Adana İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Taşçı,"2018 Mayıs ayından bu yana görevde bulunduğumuz Adıyaman İl Müftülüğü görevimiz Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın tensipleri ile Adana Müftüsü olarak atanmamızdan dolayı sona ermiş bulunuyor. Allah kısmet ederse Türkiye’nin en güzel bölgelerinden en güzel insanların yaşadığı Adıyaman’da bizim bıraktığımız yerden inşallah kendisi de bu toprakların evladı olan bundan önce Şanlıurfa, Şırnak müftülüğü yapan Mehmet Taştan hocamız bundan sonra iline ve toprağına hizmet etmek üzere atanmış bulunuyor. Bu zamana kadar getirmiş olduğum bayrağı bundan sonra Mehmet Taştan hocamıza devir ediyorum ve inşallah aldığı yerden daha iyi yerlere daha yükseklere bu bayrağı taşıyacağına olan inancım tamdır. Şimdiden kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Adıyaman il Müftüsü Müftü Mehmet Taştan ise devir teslim töreninde şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın tensipleri ile Şanlıurfa ve Şırnak’tan sonra Adıyaman’a görevlendirildim ve kendi memleketimde görev yapmak nasip olacak inşallah Adana İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Taşçı, yapmış olduğu görevlerden dolayı teşekkür ederim. Mehmet Taşçı hocamız ile uzun zamandır tanışıyoruz ve çalışmalarını taktirle izlediğimiz bir hocamız, bizde hocamıza Adana’daki görevinde başarılar diliyorum"

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan Adana İl Müftüsü olarak atanan Mehmet Taşçı’ya hediye taktim etti.