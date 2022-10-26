Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.970,79
ALTIN
996,38
DOLAR
18,61
STERLİN
21,54
EURO
18,66

Sanko Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sanko Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:32
5 Okunma
Sanko Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Sanko Üniversitesi olarak liselerle iş birliklerine hazır olduklarını belirterek, “Öğrencilerin insanlığa yararlı projeler geliştirip üretmesini istiyoruz” dedi.

Sanko Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Müdürü İbrahim Taşkın ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilerin yaşadıkları topluma değer katacak projeler geliştirmesinin önemine değindi.

Protokolün tüm öğrenciler için başarılara vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. Dağlı, “Uluslararası bir arena haline gelen TEKNOFEST’e en çok proje gönderen il Gaziantep. Sağlık üniversitesi olduğumuz için, TEKNOFEST çalışmalarına akademisyenlerimiz de gerekli danışmanlık hizmeti verebiliyor” diye konuştu.

Her eğitim-öğretim yılında lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması konularında Sanko Üniversitesi tarafından uygun görülen çalışmalarda akademik destek sağlanması amacıyla imzalanan protokolle, lise öğrencilerinin, Sanko Üniversitesi’nin düzenleyeceği ve uygun gördüğü bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklere katılmasına da imkan sağlanacak.

İmza törenine Sanko Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sanko Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da katıldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efe Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Efe Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Murat Erbaş'tan AGC’ye ziyaret
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı
Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu
Başkan Kılınç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu
Dekoratif ferforje korkuluk çalışması devam ediyor
Dekoratif ferforje korkuluk çalışması devam ediyor
MHP’den AGAD Başkanı Aslan’a ziyaret
MHP’den AGAD Başkanı Aslan’a ziyaret
Rektör Turgut, öğrenci kulüp başkanlarıyla buluştu
Rektör Turgut, öğrenci kulüp başkanlarıyla buluştu
Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı
Fikret Keleş; Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yaptı
Sanko Üniversitesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
Sanko Üniversitesi kadına yönelik şiddete dikkat çekildi
2022 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
2022 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Köprülü kavşak çalışması hızla ilerliyor - Videolu Haber
Köprülü kavşak çalışması hızla ilerliyor - Videolu Haber
Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Karapınar Mahallesi'nde yol düzenleme çalışması - Videolu Haber
Başkan Kılınç, Gençlik Makamı'nda öğrencilerle buluştu
Başkan Kılınç, Gençlik Makamı'nda öğrencilerle buluştu
Adıyaman belediyesi halı saha turnuvasında temizlik işleri şampiyon oldu - Videolu Haber
Adıyaman belediyesi halı saha turnuvasında temizlik işleri şampiyon oldu - Videolu Haber
Üniversite öğrencileri kitapseverlerle buluştu
Üniversite öğrencileri kitapseverlerle buluştu
Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı
Başkan Doğan, İyi partinin kuruluş yıldönümünü kutladı
AGAD’dan Torunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti - Videolu Haber
AGAD’dan Torunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti - Videolu Haber
Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Adıyaman’da av koruma kontrol denetimleri devam ediyor
Fatih mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması
Fatih mahallesinde kaldırım düzenleme çalışması
Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Demokrasi parkındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Adıyaman tarihinin en büyük yatırımının ihalesi yapıldı
Adıyaman tarihinin en büyük yatırımının ihalesi yapıldı
Vali Çuhadar, Bahçecik Mahallesi sakinlerini dinledi
Vali Çuhadar, Bahçecik Mahallesi sakinlerini dinledi
Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber
Tutdere Enerji Bakanı Katarlıyı Adıyamanlıya tercih etti - Videolu Haber
Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı
Nemrut Rotary kulübü engellileri unutmadı
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
Adıyaman üniversitesinde Erasmus günü etkinliği
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Milletvekili Tutdere: Peynir ekmek satar gibi silah satılmasın
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Binzet’ten Sansür yasası açıklaması
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var
Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim