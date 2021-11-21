Petrol Caddesi’nde kavşak ve refüjler yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, ana arterlerde kavşak ve refüj çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Petrol Caddesinde devam eden orta refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledik. Hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise, emeği geçenlere teşekkür etti.