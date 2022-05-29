Muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını Başkan Kılınç'a iletti

Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, Türkiye Petrolleri Mahallesi Muhtarı Ramazan Bali ile Sümerevler Mahallesi Muhtarı Sait Gürbüz, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette mahallelerinin sorunları hakkında bilgi verip, taleplerini ileten muhtarlar, her zaman kendilerine destek olan Başkan Kılınç'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana muhtarlarımızla hep koordine içerisinde olmaya, sorunlarına kulak vermeye ve taleplerini imkanlarımız dahilinde yerine getirmeye gayret gösterdik. Bugün de bu çerçevede ziyaretimize gelen mahalle muhtarlarımızın sorun, talep ve önerilerini dinledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de mahallelerin sorunlarını çözerek, muhtarlarımıza ve mahallelerine gerekli hizmetleri götüreceğiz. Bu vesileyle bizleri ziyaret eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla ilin ve mahallelerinin sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu.