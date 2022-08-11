Köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor

Kısa süre önce Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin doğu kısmında bulunan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımına başlanan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağında sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için ekiplerin yoğun gayret ortaya koyduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.