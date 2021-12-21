Kıymaz: Bu tokat aslında Türk basınına atılmıştır

"Muharrem Sarıkaya'nın istifa etmesi de bu işin üstünü örtemez"

Bu tokat aslında Türk basınına atıldığını belirten GAP Gazeteciler Birliği (GGB) Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, "Gazetecilere yönelik şiddet her geçen gün artarken, bir gazetecinin bir başka gazeteciye kameralar önünde şiddet uygulaması asla kabul edilemez bir davranıştır. Bu tokat aslında Türk basınına atılmıştır. Basın mesleği ve onuruna yakışmayan, kabullenemeyeceğimiz bu şiddet yalnızca bir özür dilemekle geçiştirilemez. Muharrem Sarıkaya'nın istifa etmesi de bu işin üstünü örtemez" dedi.

"Bir meslektaşına tokat atacak kadar şuurunu kaybetmiştir"

Bu çirkin eylem, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olayın olmadığını hatırlatan Kıymaz,"Gazetecilik, yayıncılık bir disiplin işidir. Haber Türk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le yaptığı röportaj sırasında, teknik bir aksaklığa sinirlenip, bir meslektaşına tokat atacak kadar şuurunu kaybetmiştir. 'Gazeteci’ Muharrem Sarıkaya´nın İHA Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir´e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Bu çirkin eylem, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir. Habertürk’ün öncelikle bu kabalığı gösteren Muharrem Sarıkaya’nın Ankara temsilciliği görevini sonlandırmasını istiyoruz. Gazeteci meslektaşımıza ve bir nevi camiamıza atılan o tokatla ilgili sürecin de takipçisi olacağız. Bu süreçte, başta İHA personeli Ahmet Demir ve Gaziantep basını olmak üzere tüm medya emekçileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.