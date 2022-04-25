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Kıyas: Türkiye’de Trabzon hurması yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer alıyoruz

Adıyaman İl Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, Türkiye’de Trabzon hurması yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, çiftçilere fidan desteğinin devam ettiğini belirtti.

25 Nisan 2022 Pazartesi 13:17
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Kıyas: Türkiye’de Trabzon hurması yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer alıyoruz

Yüzde 70 destek ile çiftçilere fidan desteği ve diğer destekler verdiklerini belirten Adıyaman İl Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas,"Adıyaman ilimizi tarım potansiyeli yüksek hemde üretim deseni çeşitli olan bir ilimiz son yıllarda meyvecilik konusunda çok ciddi gelişmeler var. Hububat ve baklagiller de Adıyaman önemli bir ilimiz Adıyaman İl Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ve Özel İdare Desteği ile yaklaşık yüzde 70 desteği ile çiftçilerimize birkaç üründe fidan desteği ve diğer destekler verdik. Gerek Gap Projeleri ile Özel İdaresiyle destek vermekteyiz."dedi.
"Trabzon hurması geçen yıllar 50 bin fidanlarımızı dağıttık"
Gölbaşı'nda yetiştirilmeye devam eden Trabzon hurması ile Türkiye’de ikinci sırada yer aldıklarını belirten Kıyas,"Bu desteklerimiz daha çok ilçelerimizde Gölbaşı'nda Trabzon hurması, Samsat merkez ve Kahta’dan nar ve badem, Sincik’te ceviz merkezin dağ köylerinde ceviz fidanlarını dağıtmaktayız. Geçen yıl toplamda 3 bine yakın bu fidanlarımızın dağıtımlarını yaptık. Burada en önemli olan Gölbaşı ilçemizde Trabzon hurması geçen yıllar 50 bin fidanlarımızı dağıttık. Tabi bundan dolayı Türkiye’de Trabzon hurması yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer alıyoruz. Yine Tut ilçemizde bu yıl urmu dut geliştirilmesi konusunda 5 bin fidan dağıttık. Tut ilçemizde urmu dut pekmezi, hem de normal pekmez konusunda önemli yerdeyiz."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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