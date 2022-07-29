KESK’den PTT çalışanlarına mobing tepkisi - Videolu Haber

KESK Adıyaman Şubesinde düzenlenen basın açıklamasına KESK ve Haber Sen üyeleri ve katıldı.

Toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Haber sen Adıyaman İl Temsilcisi Doğan Çelik,"181 yıllık bir kurumu yıllardır yandaşlık ilişkisiyle, adam kayırmacılıkla, sarı sendikaların temsilcileriyle dolduran PTT yönetimi oluşturduğu liyakatsiz kadrolar ile hem kurumun itibarını sarsmakta hem de usulsüz, kanunsuz işlemler ile PTT’de çalışan emekçilerin çalışma hayatını bozmaktadır. Sendikal yapının en önemli gerçek temsilcisi olan KESK ve çatısı altındaki Haber -Sen örgütlü bulunduğu kurumlarda sistematik saldırı ve baskılar altındadır. Hiçbir muhalif sesin çıkmasına tahammülü olmayan, her geçen gün demokrasiden, çok seslilikten biraz daha uzaklaşan yönetimler, emekçiden yana itirazlarını ve taleplerini dile getiren sendikamızı susturmak ve baskı altına alabileceklerini düşünerek saldırılarını günden güne artırmaktadırlar."dedi.

"Sıradanlaştırmaya çalışan bu sistemin ve yöneticilerinin karşısındayız"

PTT çalışanlarının insan onuruna yakışan koşullarda yaşaması ve çalışabilmesi için mücadele edeceklerini ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PTT yönetimi, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 Sayılı Kanun’un 18. Maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar. Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem Genel Başkanımız ve aynı zamanda Mersin il temsilciliği yapan Musa Özdemir’i Kayseri’ye, Merkez Denetleme Kurulu Üyemiz Seyran Şık Karabulut’u Iğdır’a, Diyarbakır Şube Yönetiminden Cengiz Uluç ve Batman İl Temsilcimiz Yakup Fırat’ı Kozluk ilçesine, yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar. Örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta üyelerimize mobing uygulamaktadır. Bu hukuksuz uygulamaların altında imzası bulunan kişiler hakkında, sendikal ayrımcılık yapmak, görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Bütün bunların suç olduğu açıktır. Yalanı, adaletsizliği, adam kayırmacılığı bize kabul ettirmeye, sıradanlaştırmaya çalışan bu sistemin ve yöneticilerinin karşısındayız. Biz doğruları söylemeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. İnsanca yaşama ve çalışma talebi, bu ülkenin kurumlarına sahip çıkma çabası suç değildir. PTT emekçilerinin insan onuruna yakışan koşullarda yaşaması ve çalışabilmesi için mücadele ettik, ediyoruz, edeceğiz. PTT yönetiminin suç teşkil eden bu tutumunu kamuoyunun takdirini sunuyoruz. Kendini yasalardan üstün gören, sendikal ayrımcılık yapan, adam kayıran, liyakatsiz atamalara imza atıp ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fütursuzca kullananlardan gün gelince bağımsız yargı önünde hesap soracağız"

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