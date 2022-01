KEKS üyeleri ihraç edilenleri görevine iade edilmesini istedi - Videolu Haber

Demokrasi Parkı önünde toplanan KESK Adıyaman Şubeler Platformu ve Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri KHK ile ihraç edilen üyelerin tekrardan göreve iade edilmesini isteyerek, tepki gösterdi.

Toplanan üyeler adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı İbrahim Halil Aydın," 15 Temmuz darbe girişimi ile beraber son 6 yıldır ülkede siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda derin bir kriz sarmalı yaşanmaktadır. Ülke OHAL ve KHK’lar la yönetilmeye başlanmıştır. Haktan, hukuktan ve adaletten yoksun KHK yüzbinlerce kamu emekçisi görevlerinden ihraç edilmişlerdir. Her ne kadar OHAL kaldırılmış olsa da filen başka şekillerde devam etmektedir. Ülkede egemen güçler ve bir avuç yandaş kesim dışında, halk ekonomik ve düşünsel boyutta nefes alamaz hale getirilmiştir. Emekçilerin, kadınların, gençlerin, esnafın, çiftinin, işçilerin kısacası halkın ihtiyacı olan adalet, demokrasi, barış ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik hiç bir adım atılmamakta, politika üretilmemektedir. Bizleri, aydınlıktan, demokrasiden, kimliklerimizden, inançlarımızdan, seküler yaşamdan, farklılıklarımızdan vazgeçirip iktidara biat eden kullara dönüştürmeyi, hayatımızın her huzmesini karanlığa boğmak isteyen, gerici zihniyetle kuşatılmasına seyirci kalmamızı istiyorlar."dedi.

"KESK’i ve bağlı iş kollarını hedef haline getirmektedir"

KESK'e karşı öfkesini yönetici, aktivist ve üyelerine yönelik gözaltı, tutuklama, ihraç uygulamaları ile çıkartılmakta olduğunu söyleyen Aydın,"Darbe girişiminden bu yana ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili atılan bir tweetin bile dava konusu haline getirilmesine varılmıştır. Ülkede neredeyse soruşturma, kovuşturma altında olmayan, hapis cezası almayan, haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının olmadığı kişi kalmamıştır. Siyasi iktidar, Ülkede kamu emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarını savunan, sendikal hak ve özgürlük mücadelesi veren KESK’e karşı öfkesini yönetici, aktivist ve üyelerine yönelik gözaltı, tutuklama, ihraç uygulamaları ile çıkarmakta KESK’i ve bağlı iş kollarını hedef haline getirmektedir. Bu bağlamda daha önceki dönemlerde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Rıza Gürbüz arkadaşımız 2013-2014 tarihinde ifade özgürlüğünü belirten sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava açılmış beraat etmiş olmasına rağmen; Bakanlık tarafından antidemokratik bir şekilde 375 sayılı KHK’sının 35. maddesi kapsamında 8 yıl sonra 3 Ocak 2022 tarihinde görevinden ihraç edilmiştir. Bu tür uygulamalar yerellerde devam etmektedir. En son Eğitim Sen Adıyaman Şube üyemiz Mukadder Yıldırım arkadaşımız 2014-2015 yıllarında ifade özgürlüğünü belirten Sosyal Medya paylaşımlarından dolayı açığa alınmıştır. Konfederasyonumuzun siyasi ve ekonomik krize karşı mücadele programlarını hayata geçirdiği ve üye artışlarının yoğun olduğu dönemlerde bizlere yönelik ihraç ve mobbing gibi baskı yöntemlerinde artışın yaşanması tesadüf değildir. Bu son ihraçların ve barış akademisyenlerine toplu olarak verilen red kararlarının bilinçli ve planlı bir şekilde yapıldığını biliyoruz."şeklinde konuştu.



KESK in mücadelesine gölge düşürmeye yönelik keyfi uygulamalar son verilmesini isteyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüze çıkarılan tüm engellere, baskılara rağmen dimdik ayakta kalmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını inşa edip çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi vereceğiz. Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği için fiili ve meşru mücadele etmeye devam edeceğiz. KESK in haklı mücadelesine gölge düşürmeye yönelik keyfi uygulamalar son buluncaya, tüm ihraç arkadaşlarımız geri dönene dek mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Tüm kesimleri haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı yürüttüğümüz emek, demokrasi ve barış mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz"dedi.

Basın açıklamasının ardından topluluk sesiz bir şekilde dağıldı.

Haberin Videosu :