Kaymakam Ayrancı, kursiyerleri ziyaret etti

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede faaliyetini sürdüren ile Destek Ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada bulunan kursiyerlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı, daha sonra Kursiyerlerle tek tek sohbet ederek istek ve talepleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı, daha sonra kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyerek başarılar diledi.