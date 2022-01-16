Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede faaliyetini sürdüren ile Destek Ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada bulunan kursiyerlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı, daha sonra Kursiyerlerle tek tek sohbet ederek istek ve talepleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı, daha sonra kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyerek başarılar diledi.Kaynak: PHA
Kaymakam Ayrancı, kursiyerleri ziyaret etti
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede faaliyetlerini Sürdüren Aile Destek Ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.
16 Ocak 2022 Pazar 13:49
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