Karla mücadele eden Adıyaman Belediyesi kapalı yol bırakmadı

Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ilk günden bu yana her gün 24 saat kesintisiz çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi, 550 personel ve 150 araçla yaptığı çalışmalar neticesinde şehir merkezindeki tüm yolları kardan temizleyip, ulaşımın yeniden sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yolların ulaşıma açıldığını söyleyerek, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Kılınç konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Adıyaman'ımızda tüm yollarımız açık, hiçbir mahallemizde ulaşıma dair bir problemimiz yok. Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Mahalle, Vartana Yolu, Esentepe, 3. Çevreyolu, Atatürk Bulvarı, Eski Kahta Caddesi, Altınşehir Mahallesi, Alitaşı Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Ulucami Mahallesi, Musalla Mahallesi, Yenipınar Mahallesi ve Sıratut Mahallesi'nde muhtarlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Adıyaman Belediyesi olarak yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yapıyor."

Başkan Kılınç, Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi'ni de ziyaret ederek, site içindeki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyip bölge esnafı ile bir araya geldi.