Karapınar Caddesi'nin kaldırımları yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Değişim ve gelişim her yerde" sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmaların sonuncusunda Karapınar Caddesi'nin refüj ve kaldırımlarını yenileyen ekipler, kaldırımları yayalar için daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, daha çok yaşanabilir bir Adıyaman için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını belirterek, "Şehrimizin her köşesinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Bugün de Karapınar Caddesi'ndeyiz. Caddenin eskiyen ve yıpranan kaldırımını bazalt taşla yeniliyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.