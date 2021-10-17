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Hareket halindeki kamyonetin üzerinde spor yaptı - Videolu Haber

Adıyaman'da, seyir halindeki kamyonetin üzerinde kondisyon aletiyle spor yapan bir kişi, görenleri hayrete düşürdü.

17 Ekim 2021 Pazar 08:34
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Hareket halindeki kamyonetin üzerinde spor yaptı - Videolu Haber

Olay, Yenimahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AAB 726 plakalı kamyonete taşımak için yüklenen eşyaları korumakla görevli bir kişi, kondisyon aletini fark etti. Kondisyon aleti üzerinde seyir halinde iken spor yapan kişi, bir yandan da diğer eşyaları tutarak devrilmesini önledi.

Aynı istikamette seyir halinde olan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, hem tebessüm ettirdi, hem endişelendirdi.

Seyir halinde kamyonet üzerinde spor yapan kişinin akıbeti ise, bilinmiyor.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 17.10.2021 12:43
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