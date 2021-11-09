Gönen’den 10 Kasım Mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saygıyla andıklarını belirten Gönen, açıklamasında; “İstiklal Mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ömrünü milletinin selameti ve bekasına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.