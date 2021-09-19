Gönen: Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir

Hakan Gönen mesajında; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ile Gazilik’ unvanının verildiği günün 100. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Şehitlerimize ve Gazilerimize çok şey borçluyuz”

Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin ve gazilerin olduğuna dikkat çeken Gönen, “Milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Anadolu kapılarını açan, üç kıtada hakimiyet kurmamızı sağlayan aziz milletimiz tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış işgale, esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarih boyunca bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, İstiklal Savaşı’ndan 15 Temmuz’a tüm imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan Şehitlerimize ve Gazilerimize çok şey borçluyuz” dedi.

Gönen, açıklamasının devamında ise, “Bu ülke şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bize düşen görev ise milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.