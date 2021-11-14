Fidan şefliğine yetimlerden ziyaret

Adıyaman Hasancık Orman Fidan Şefliği Şefi Hakan Demirbağ, yetim çocukların ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

‘Geleceğe Nefes’ kampanyası hakkında bilgi veren Demirbağ, fidan ekimi, yetiştirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında kısa açıklama yapan Adıyaman İnsani Yardım Vakfı Sorumlusu Muhittin Güleş ise, “Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında Adıyaman Orman fidan şefliğini ziyaret ederek çocuklara farkındalık yaşatmak ve gelecek nesillere güzel örnekler bırakabilmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Bu anlamda bizleri ağırlayan yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret çocuklara saksıda fidan hediyesiyle sona erdi.