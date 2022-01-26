DKMP ekiplerinden vatandaşlara çağrı

Zorlu geçen kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları ve dağ keçilerinin imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yetişerek yem takviyesinde bulundular. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısıyla birlikte yoğun kar ile karşı karşıya kalan yaban hayvanları için Uluğbaba, Akdağ, Hisar ve Şengil bölgelerine yem bıraktılar. Ekipler kar yağışının devam ettiği kırsal alanda yaban hayvanların hayatlarının sürdürebilmesi için aralıklarla yem bıraktıklarını belirterek çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.

DKMP ekipleri vatandaşlara çağrıda bulunarak, dış kapı, pencerelerin önlerine besin anlamında ne varsa hayvanların yemesi için bırakmalarını isteyerek çağrıda bulundular.