Dev proje hızla ilerliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da öncesinde ve yapım aşamasında yakından takip ederek, 40 gün önce inşaat çalışmalarına başlanan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları hızla ilerliyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin doğu kısmında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlular, 40 günde projenin yüzde 40'ının tamamlandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.