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CHP İlçe Başkanı Buluş, Engeliler derneğini ziyaret etti

Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve yönetimi Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlunu ziyaret ederek günlerini kutladı.

03 Aralık 2021 Cuma 14:40
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CHP İlçe Başkanı Buluş, Engeliler derneğini ziyaret etti

Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve yönetimi Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlunu ziyaret ederek '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nünü kutladı.
Ziyarette açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Merkez İlçe Başkanı  Hüseyin Buluş,"3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından engelli bireylerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve farkındalık yaratmak için kabul edilmiş uluslararası özel bir gündür. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal yönleriyle de hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çaba göstermesi gereken bir konudur. Hayatın her alanındaki ayrımcılığın karşısında durarak engellilerin toplumsal yaşamın içinde olmasını sağlamak sosyal devletin gereğidir. Ülkemizde engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon gibi temel konularda önemli sorunları bulunmaktadır. Üstelik bu sorunlar sadece engelli bireyleri değil engelli ailelerini ve yakınlarını da doğrudan etkileyen birer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bugün kamuda ve özel sektörde engelli istihdamı için getirilen kotalar bile doldurulmamaktadır. Zaten eşit koşullarda olmayan engelliler, karşılarına çıkan bu sorun nedeniyle de evlerine hapsolmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalı, engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Engelli bireylerimizin toplumla bağının kopmasına engel olarak, kendisi ve çevresiyle daima barışık olması için çalışmalar yapmamız elzemdir. Partimizin iktidarında kamu hizmetlerinde engelli yurttaşlarımızın istihdam olanaklarının geliştirilmesi, engelli istihdamı ve engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlayabilmesi için gereken yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, engelliler için ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanması ve tüm engellilerin sosyal güvenlik kapsamına  gereken kolaylıkları sağlayarak İktidarımızda engellilerle ilgili uluslararası normlara uyumlu ve uygun yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirerek engelli yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman halkımızı, engelli vatandaşlarımıza karşı daha bilinçli, daha duyarlı, daha sorumlu bir anlayışla, empati yaparak yaklaşımın daha insani ve daha çözümcü olacağını yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görmemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu ise gerçekleşen ziyaretten son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: PHA
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