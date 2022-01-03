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Besni'de tarım ürünlerine zarar veren yabani domuzlar avlanacak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarım alanlarında, zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzları profesyonel avcılar tarafından avlanacak.

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:33
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Besni'de tarım ürünlerine zarar veren yabani domuzlar avlanacak

Besni Kaymakamlığı ile Adıyaman Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Besni Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınarak Beşyol köyünde zirai mücadele amaçlı sürek avı düzenlendi.
Yaban domuzundan zarar gören çiftçiler ve avcılar ile bir araya gelen Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir,"2021-2022 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda; Kaymakamlığımız, Adıyaman Doğa ve Milli Parklar şube müdürlüğü ve Besni Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile gerekli emniyet ve sağlık tedbirleri alınarak ilçemiz Beşyol köyünde zirai mücadele amaçlı sürek avı düzenlendi. Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda; yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla yapılan bu faaliyette ava katılan avcılarımız ziyaret ettik. Burada yaban domuzundan zarar gören çiftçilerimiz ve avcılar ile bir araya gelen gelerek, onların talep ve önerilerini dinleyerek sohbet etti." ifadeleri kullanıldı.

 

Kaynak: PHA
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