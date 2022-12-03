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Başkan Murat Adsay, güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Emlakçılar Derneği tarafından alınan karar ile olağanüstü kongre yapıldı. Yapılan seçimli kongrenin ardından mevcut başkan Murat Adsay tekrar seçilerek güven tazeledi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 13:55
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Başkan Murat Adsay, güven tazeledi

Kahta ilçe merkezindeki bir kafede düzenlenen kongrede Divan Başkanlığına Ali Zengin, katip üyeliğine ise Hüseyin Yılmaz ve Abdullah Yavuz seçildi. Divan heyeti seçildikten sonra kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ebubekir Kuştepe tarafından derneğin gelir ve giderleri okunarak üyeler bilgilendirildi. Daha sonra divan heyetine sunulan dilekçelerle dernek yönetim kurulu sayısının 5’ten 9’a çıkarılması talebi oylara sunuldu ve çoğunluğun kararı ile kabul edildi. Yapılan konuşmalardan sonra Murat Adsay ve Yusuf Aslan’ın yarıştığı başkanlık seçimine gidildi. Seçim sonrası 48 üyeden 45’i seçime katılarak oy kullandı. İki adayın yarıştığı ve 45 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Murat Adsay 33 oy aldı, Yusuf Aslan 11 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece, 45 delegenin 33 oyunu alan mevcut başkan Murat Adsay, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Kahta Emlakçılar Derneği Başkanı Murat Adsay, “Bu seçimin kaybedeni yok. Hep birlikte kazandık. Kazanan tüm meslektaşlarımız oldu. Oy veren vermeyen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok önemli bir birliktelik örneği sergilendi. Bizim en temel ilkemiz dürüstlüğümüzdür. Bu ilke ile çıktığım bu yolda, meslektaşlarımın desteklerini de alarak daima geleceğe yönelik çalışma gayretimi, ayrım yapmaksızın sürdüreceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ben değil, biz diyerek el ele, gönül gönüle hep birlikte, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, yolumuza devam edeceğiz. Yalnız ve yanlış taş asla duvar olmaz. Dün sahip olduğumuz arzularımız ve hizmet aşkımız ne ise bugün de, yarın da eksilmeden hatta üstüne koyarak devem edeceğim. Her zaman siz kıymetli emlakçılarımızın yanında yer alarak sıkıntılarımızı beraber çözme yolunda büyük emekler verdik. Yeni dönemde de mesleğimizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve kalite getirme adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Başkanlık görevi süreci içerisinde hiçbir esnaf arkadaşımızı yalnız bırakmadım, bırakmayacağım da. Bugün yapılan olağanüstü genel kurula iştirak eden üyelerimizin teveccühü ile yeniden başkan seçildim. Tüm üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi.
Seçime katılan ve oy kullanan tüm üyelere teşekkür ettiğini ifade eden Yusuf Aslan ise, seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Murat Adsay’ı tebrik etti.
Murat Adsay başkanlığındaki Kahta Emlakçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ebubekir Kuştepe, Mikail Ocak, Mustafa Burak Kantik, Hüseyin Yılmaz, Rıfat Dündar, Mustafa Türk, Abdullah Yavuz ve Emin Baygut isimlerinden oluştu.

Kaynak: PHA
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