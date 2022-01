Başkan Kıymaz: 10 Ocak bayram değil mücadele günü oldu

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, mesajında, pandemiyle birlikte başlayan zorluklara dikkat çekerek, olağanüstü koşullar altında basın mensuplarının hem mesleklerini icra ettiklerini hem de pandemi sürecinde kamuoyunu aydınlatarak toplumsal bilincin oluşmasına önemli katkıda bulunduklarını ifade etti.

"Gazetecilerin çalışma koşulları zorlaştı"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ikinci yılını doldurduğunu kaydeden Kıymaz,"Pandeminin en fazla olumsuz etkilediği sektörlerden birisi de medya sektörü oldu. Pandemi süreci ile birlikte gazetecilerin çalışma koşulları zorlaştı, ekonomik gelirleri azaldı ve son zam furyası ile maliyetlerin de inanılmaz şekilde artmasıyla sorunlar içinden çıkılamaz hale geldi. Bu zor koşullar altında bile gazeteciler toplumun haber alma ve doğru şekilde bilgilenmesi için olağan üstü bir çaba göstermeye devam etmektedir. Tüm basın mensubu arkadaşlarımız, halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi konusunda gösterdikleri her türlü takdire değer çabalarından dolayı kutluyorum"dedi.

"Sorunlarımız belli, çözüm istiyoruz"

Pandemi sürecinin sıkıntıları sürerken bir de son günlerde döviz kurlarındaki ani yükselişler ve buna bağlı olarak kağıt, kalıp ve boya fiatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları ile birlikte basının yaşadığı ekonomik sorunlar katmerlenerek arttığına dikkat çeken Kıymaz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bu yıl da yine giderek artan ve çözüm bekleyen sorunlarımızın sürekli arttığı bir ortamda sözde kutluyoruz. Hepimizin de bildiği gibi ulke genelınde gazete sayıları 3/2 oranında azaldı, kapanan gazetelerle birlikte işsiz kalan meslektaşlarımızla ortada kutlanacak bir bayram falan yok. 10 Ocak'ı, bir bayram değil, sorunlarımızı gündeme getirme ve sektörümüzün ayakta kalabilmesi için bir mücadele günü olarak görüyoruz. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yanı sıra bir türlü çıkarılmayan internet gazeteciliği yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar, bir çok alanda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Yerel basına yeni gelir kaynaklarının bulunması kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin sosyal çalışma alanları çerisinde yerel basını güçlendirmek öncelik olmalı ve yerel yönetimin desteklemesi içinde ilgili yasa ve genelgelerle yardımcı olunmalıdır. Bu süreçte Kamu kurumlarının ve özel sektörün desteği basına her zamankinden daha gereklidir, hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Medyada dijitalleşme hız kazandı

Bu süreçte dijitalleşmenin hız kazandığına ve iletişim kanallarının geliştiğine işaret eden kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır.

Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Birçok zorluğa rağmen, sorumluluk duygusu içinde kamu adına kutsal bir görev yapan basın mensubu meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.

Özellikle pandemiye kurban verdiğimiz arkadaşlarımız başta olmak üzere, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi saygı ve rahmet ile anarken yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."