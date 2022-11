Başkan Kılınç, Vandaşları makamında ağırlıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşları makamında ağırlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Kılınç, ağırladığı vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarının çözümünü sağlıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana halkla iç içe olan Başkan Kılınç, belediye hizmetlerinin yanı sıra, fırsat buldukça makamında vatandaşları ağırlayarak, görüş ve taleplerini dinliyor, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını, talep ve görüşleri kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kılınç; “Vatandaşlarımızı dinleme, görüş ve taleplerini en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma gayretindeyiz. Önemle ve büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz belediye başkanlığı görevimiz kapsamında, vatandaşlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Buluşmalarımızda, halkımızdan gelen istek ve görüşlerinin yanı sıra sorunlarını dinliyor, hasbihal ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanlığı makamının herkesin makamı olduğunu da dile getiren Başkan Kılınç, kapılarının her kesimden vatandaşa ve misafire açık olduğuna vurgu yaptı.

​Dertlerini imkân buldukları her fırsatta Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a iletebilmenin memnuniyetini yaşayan vatandaşlar ise, teşekkür ettiklerini belirterek, çalışmalarından ötürü başarı dileklerinde bulundular.

