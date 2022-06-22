Başkan Kılınç: Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine

Memur-Sen Adıyaman İl Başkanlığı’nda Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, Adıyaman’ın daha çok yaşanabilir bir şehir konumuna gelebilmesi için yapılması gereken hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Birçok konunun ele alındığı ziyarette, Başkan Kılınç; “Adıyaman’ımızın güçlü geleceği için istişarelerimize devam ediyoruz. Bugün Memur-Sen İl Başkanlığı’ndayız. Belediyemizin devam eden ve planlanan projeleriyle ilgili İstişarelerde Bulunduk. Tüm STK’larla ortak paydamız Adıyaman’ımız üzerine. İlgi ve alakalarından dolayı ve ufuk açıcı muhabbetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getiren Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz ise, verimli bir istişare olduğuna vurgu yaparak, Başkan Kılınç’a başarı dileklerini iletti. Ayrıca istişare esnasında hazır bulunan sendikanın tüm yöneticileri adına teşekkürlerini ifade etti.