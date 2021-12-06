Başkan Kılınç'tan Kızılay Toplum Merkezine ziyaret - Videolu Haber

Türk Kızılay'ı tarafından İmamağa Mahallesinde, yerel halk ve geçici koruma altındaki yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik psikososyal destek, koruma, yönlendirme, mesleki eğitim, sağlık, dil eğitimi ve seminerler aracılığıyla destek sunması amacıyla açılan toplum merkezini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Merkez bünyesinde yer alan kursları da gezerek, eğitim alan kursiyerlerle sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kızılay'ın yeni açtığı 'Toplum Merkezi' bürosu için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu merkezlerin açılmasında ve geliştirilmesinde emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunuyor, toplum merkezimizin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Merkez sorumluları ise yapılan ziyaretten dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA

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